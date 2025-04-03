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03 апреля, 00:25

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"Мой район. Новости": поликлинику в Марфине оснастили новым оборудованием

"Мой район. Новости": поликлинику в Марфине оснастили новым оборудованием

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Пациенты городской поликлиники № 12 в Марфине теперь могут пройти исследование плотности костной ткани. После капитального ремонта в здании на улице Академика Комарова установили современное диагностическое оборудование.

В поликлинике обновили кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, а также сформировали штат специалистов – от терапевтов и врачей общей практики до узкопрофильных врачей. Все обновленные помещения соответствуют городскому стандарту.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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