"Мой район. Новости": поликлинику в Марфине оснастили новым оборудованием

Пациенты городской поликлиники № 12 в Марфине теперь могут пройти исследование плотности костной ткани. После капитального ремонта в здании на улице Академика Комарова установили современное диагностическое оборудование.

В поликлинике обновили кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, а также сформировали штат специалистов – от терапевтов и врачей общей практики до узкопрофильных врачей. Все обновленные помещения соответствуют городскому стандарту.

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