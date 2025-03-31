Офтальмологические кабинеты Москвы приняли почти 4 млн пациентов за последний год

За последний год москвичи посетили офтальмологов почти 4 миллиона раз. В настоящее время во всех профильных кабинетах установлено только современное оборудование высочайшего класса. По новому столичному стандарту офтальмологи должны быть в каждой поликлинике и ее филиалах.

Современный офтальмологический кабинет разделен на две части: зону приема и диагностическое помещение. Врач проводит первичный осмотр, после чего глаза проверяют в специальных затемненных комнатах.

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