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19 марта, 10:30

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Сергей Собянин рассказал о развитии высокотехнологичной медпомощи в Москве

Сергей Собянин рассказал о развитии высокотехнологичной медпомощи в Москве

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В Москве в прошлом году было выполнено более 120 тысяч высокотехнологичных операций, что в 60 раз больше, чем в 2010 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

По его словам, для достижения таких результатов город активно работает над ремонтом и оснащением городских стационаров современным оборудованием, повышением квалификации врачей и внедрением новых стандартов лечения.

На данный момент 32 столичные больницы успешно освоили 20 профилей высокотехнологичной медицинской помощи. Особенно востребованными направлениями являются кардиология, травматология, ортопедия, нейрохирургия, урология и онкология.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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