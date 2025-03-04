Сергей Собянин рассказал, каким будет московский городской вокзал Беговая

Строительство московского городского вокзала Беговая выполнено более чем на 40%. После открытия улучшится транспортная доступность для жителей трех районов столицы, а пассажиры смогут без пересадок добираться до семи центральных вокзалов Москвы.

Сергей Собянин отметил, что новый вокзал станет одним из самых востребованных в столице. Для пассажиров создадут комфортные условия – удобные платформы, теплую пересадку между первым и четвертым диаметрами, безбарьерную среду и современную навигацию.

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