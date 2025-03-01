01 марта, 23:10Транспорт
"Мой район. Новости": новая навигация, указывающая на Троицкую линию, появилась в Москве
В Обручевском районе появилась новая навигацию на входах в метро. На крыше вестибюля под буквой "М" появились яркие полосы. На станции "Новаторская", например, они – изумрудного цвета. Им на схеме обозначается Троицкая линия.
Подобные полоски над входом в метро есть уже на всех станциях этой линии. С помощью такой навигации легко определить, на какую линию ведет вестибюль.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".