Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта, 23:10

Транспорт

"Мой район. Новости": новая навигация, указывающая на Троицкую линию, появилась в Москве

"Мой район. Новости": новая навигация, указывающая на Троицкую линию, появилась в Москве

Собянин подвел итоги работы БКЛ за 2 года

Аномальный рост спроса на самокаты зафиксировали в России

Москвичам рассказали о нововведениях с 1 марта

Новую трамвайную линию начали прокладывать на проспекте Академика Сахарова

Ограничения движения поездов ввели на участке Калужско-Рижской линии

"Мой район. Новости": подготовка к запуску беспилотного поезда началась в столичном метро

"Московский патруль": столичные таксисты будут обязаны сдать специальный экзамен

Новости Москвы: новостройку возведут на Краснодарской улице по программе реновации

Новости часа: мэр Москвы объявил об открытии еще пяти поликлиник с современным оснащением

В Обручевском районе появилась новая навигацию на входах в метро. На крыше вестибюля под буквой "М" появились яркие полосы. На станции "Новаторская", например, они – изумрудного цвета. Им на схеме обозначается Троицкая линия.

Подобные полоски над входом в метро есть уже на всех станциях этой линии. С помощью такой навигации легко определить, на какую линию ведет вестибюль.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
транспортметровидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика