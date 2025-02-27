Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 13:30

Транспорт

Расписание поездов МЦД-3 изменится с 2 марта

Расписание поездов МЦД-3 изменится с 2 марта

"Техно": в Москве открыли первый электрохаб для электромобилей

Мосгордума обсудила меры по регулированию передвижения курьеров в столице

"Это Москва. Инфраструктура": футбольные станции

Хаб "Южный" для зарядки электромобилей открылся в Москве

Новости часа: Москва входит в тройку самых освещенных городов мира

Минтранс предложил повысить возраст для управления электросамокатами до 16 лет

В Москве открылся первый электрозарядный хаб "Южный"

"Это Москва. Инфраструктура": дворцы для народа

"Мой район. Новости": прямая дорога появится между Костромской улицей и Юрловским проездом

В это воскресенье, 2 марта, на линии МЦД-3 будет введено временное изменение расписания. Поезда будут ходить с интервалами от 10 до 30 минут из-за проведения ремонтных работ. Часть электричек проследует по укороченным маршрутам.

Ограничения также затронут МЦД-1, где с 20:00 до 07:00 изменится расписание в вечернее и ночное время. Подробности можно узнать в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика