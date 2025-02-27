Расписание поездов МЦД-3 изменится с 2 марта

В это воскресенье, 2 марта, на линии МЦД-3 будет введено временное изменение расписания. Поезда будут ходить с интервалами от 10 до 30 минут из-за проведения ремонтных работ. Часть электричек проследует по укороченным маршрутам.

Ограничения также затронут МЦД-1, где с 20:00 до 07:00 изменится расписание в вечернее и ночное время. Подробности можно узнать в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.