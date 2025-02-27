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27 февраля, 22:30

Транспорт

Минтранс предложил повысить возраст для управления электросамокатами до 16 лет

Минтранс предложил повысить возраст для управления электросамокатами до 16 лет

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Минтранс предложил повысить возраст для управления электросамокатами с 14 до 16 лет. Новые правила могут вступить в силу уже с начала самокатного сезона.

По данным сервисов аренды, подростки 14–15 лет чаще попадают в аварии и ведут себя менее ответственно по сравнению с пользователями старше 16 лет. В 2024 году пользователи получили 155 тысяч штрафов, а 135 тысяч аккаунтов добавили в черный список.

Также рассматривается введение штрафов для родителей до 100 тысяч рублей за передачу самоката детям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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