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25 февраля, 22:15

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Мэр Москвы: с 2011 года построено и реконструировано более 100 путепроводов

Мэр Москвы: с 2011 года построено и реконструировано более 100 путепроводов

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За последний год в столице запустили 11 новых путепроводов, а за 14 лет транспортный каркас Москвы обновился более чем на 100 сооружений. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Активное строительство дорожной инфраструктуры позволило разгрузить магистрали и перераспределить транспортные потоки, сделав город более мобильным.

Один из новых путепроводов на 41-м километре МКАД упростил доступ к крупному торговому центру. Теперь автомобилисты могут быстрее добираться до магазинов, используя двухполосный съезд с Коммунарского шоссе, а возвращаться – по однополосному путепроводу, минуя загруженные участки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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