Инициатива запретить езду на электровелосипедах по тротуару поступила в Минтранс РФ

Водителям электровелосипедов могут запретить езду по тротуарам. Очередное предложение на эту тему поступило в министерство транспорта. Авторы инициативы отмечают, что средства индивидуальной мобильности (СИМ) все чаще провоцируют аварии со смертельным исходом.

Предлагается ограничить скорость велосипедов до 10 километров в час и разделить понятия "мопед" и "электровелосипед". Последним предлагается считать только средства передвижения с мотором мощностью менее четверти киловатта.

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