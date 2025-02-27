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27 февраля, 07:15

Транспорт

Инициатива запретить езду на электровелосипедах по тротуару поступила в Минтранс РФ

Инициатива запретить езду на электровелосипедах по тротуару поступила в Минтранс РФ

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Водителям электровелосипедов могут запретить езду по тротуарам. Очередное предложение на эту тему поступило в министерство транспорта. Авторы инициативы отмечают, что средства индивидуальной мобильности (СИМ) все чаще провоцируют аварии со смертельным исходом.

Предлагается ограничить скорость велосипедов до 10 километров в час и разделить понятия "мопед" и "электровелосипед". Последним предлагается считать только средства передвижения с мотором мощностью менее четверти киловатта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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