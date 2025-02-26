Ограничения на работу аэропорта Сочи сняты

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Сочи"

Временные ограничения сняты в аэропорту Сочи в 08:00 по московскому времени. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко написал в телеграм-канале.

Как указал Кореняко, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период их действия на запасном аэродроме в Минеральных Водах сели три борта, выполнявших рейсы в Сочи.

Ограничения на работу аэропорта Сочи ввели ночью 26 февраля. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы.

Между тем в Росавиации опровергли информацию о скором открытии временно закрытых аэропортов в Центральной России и на юге стране. Кореняко уточнил, что об изменениях в режиме работы воздушных гаваней агентство уведомит официально и заблаговременно.