19 февраля, 09:22Транспорт
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Ижевска
Фото: depositphotos/Feverpitch
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Ижевска с 09:00 по московскому времени. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Меры были приняты с целью гарантировать безопасность полетов гражданских воздушных судов, добавил он.
Временные ограничения в авиагавани были введены прошедшей ночью, 19 февраля. Также они распространились на аэропорты Кирова, Казани, Нижнекамска и Ульяновска.
Ограничения сняли во всех аэропортах к утру. Кореняко объяснял, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.