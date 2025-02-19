Ограничения на полеты сняты в аэропорту Ижевска

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Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Ижевска с 09:00 по московскому времени. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры были приняты с целью гарантировать безопасность полетов гражданских воздушных судов, добавил он.

Временные ограничения в авиагавани были введены прошедшей ночью, 19 февраля. Также они распространились на аэропорты Кирова, Казани, Нижнекамска и Ульяновска.

Ограничения сняли во всех аэропортах к утру. Кореняко объяснял, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.