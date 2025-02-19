Ограничения на полеты сняты в аэропорту Кирова

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Победилово в Кирове. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Как он уточнил, меры были отменены в 08:30 по московскому времени. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Прошедшей ночью, 19 февраля, временные ограничения также были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Впоследствии аналогичные меры распространились на аэропорты Ижевска и Кирова.

Утром ограничения отменили в аэропортах Ульяновска, Казани и Нижнекамска. Кореняко объяснял, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

