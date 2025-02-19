19 февраля, 08:14Транспорт
Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты
Фото: 123RF/lightpoet
В аэропортах Казани и Нижнекамска отменены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Как он уточнил, меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Минувшей ночью временные ограничения были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Впоследствии аналогичные меры распространились на аэропорты Ижевска и Кирова.
Утром ограничения отменили в аэропорту Ульяновска. На тот момент Кореняко объяснил, что они вводились также для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
До этого, утром 15 февраля, ограничения вводились на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги и Саратова.