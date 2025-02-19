Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты

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В аэропортах Казани и Нижнекамска отменены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Как он уточнил, меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Минувшей ночью временные ограничения были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Впоследствии аналогичные меры распространились на аэропорты Ижевска и Кирова.

Утром ограничения отменили в аэропорту Ульяновска. На тот момент Кореняко объяснил, что они вводились также для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

До этого, утром 15 февраля, ограничения вводились на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги и Саратова.

