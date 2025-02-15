Спецтехника загорелась в аэропорту Домодедово

Фото: телеграм-канал SHOT

Возгорание спецтехники произошло в аэропорту Домодедово. Пожар был оперативно ликвидирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на авиагавань.

В аэропорту подчеркнули, что в результате произошедшего никто не пострадал. Причины случившегося устанавливаются.

Пожар не оказал влияние на работу аэропорта и расписание. В данный момент авиагавань работает в штатном режиме.

Утром 14 февраля возгорание произошло в 37-этажном строящемся многоэтажном доме в 1-м Тушинском проезде Москвы. Его площадь составляла 40 квадратных метров. К тушению огня были привлечены 23 специалиста и 11 единиц техники.

Позже пожар удалось полностью ликвидировать. Как рассказали в МЧС, горели строительные материалы, краски и растворители.