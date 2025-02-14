Пожар в строящемся доме ликвидирован на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в строящемся многоэтажном доме в 1-м Тушинском проезде Москвы, передает пресс-служба ведомства.

Обошлось без пострадавших, добавили в МЧС.

Возгорание началось на третьем этаже 37-этажного здания утром 14 февраля. Его площадь составляла 40 квадратных метров. К тушению огня были привлечены 23 специалиста и 11 единиц техники.

Позже открытое горение было ликвидировано. Как рассказали в МЧС, горели строительные материалы, краски и растворители.