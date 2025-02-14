14 февраля, 10:44Происшествия
Пожар в строящемся доме ликвидирован на северо-западе Москвы
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в строящемся многоэтажном доме в 1-м Тушинском проезде Москвы, передает пресс-служба ведомства.
Обошлось без пострадавших, добавили в МЧС.
Возгорание началось на третьем этаже 37-этажного здания утром 14 февраля. Его площадь составляла 40 квадратных метров. К тушению огня были привлечены 23 специалиста и 11 единиц техники.
Позже открытое горение было ликвидировано. Как рассказали в МЧС, горели строительные материалы, краски и растворители.
Пожар на северо-востоке Москвы локализован