Открытое горение ликвидировано в строящемся доме в Москве

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение на пожаре в строящемся доме в Москве ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что воспламенились строительные материалы, краски и растворители. Информация о пострадавших в пожаре уточняется.

Как стало известно ранее, в строящемся многоэтажном доме в 1-м Тушинском проезде Москвы произошел пожар. Возгорание началось на третьем этаже 37-этажного здания. Его площадь составила 40 квадратных метров. На месте происшествия работают 23 специалиста и 11 единиц техники.

До этого возгорание произошло в частном доме в садовом товариществе "Яхонт" в Подмосковье. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, но нашли тела двух мужчин и женщины. Следователи возбудили уголовное дело.