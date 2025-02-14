Прокуратура Кубани: неосторожное обращение с огнем могло вызвать пожар в пансионате

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Неосторожное обращение с огнем, предварительно, могло стать причиной пожара в пансионате под Анапой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Кубани.

В ведомстве отметили, что Анапской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту возгорания. Жертв и пострадавших нет.

В помещении пансионата после пожара будет организован новый волонтерский штаб, указал уполномоченный "Единой России" по волонтерской работе при ЧС Игорь Кастюкевич в телеграм-канале.

"Как работали вместе, так и будем работать. И работы завтра (15 февраля 2025 года. – Прим. ред.) на Бугазской косе также будут продолжены", – говорится в публикации.

О пожаре в станице Благовещенской под Анапой стало известно вечером 14 февраля. Изначально площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров, однако позже она увеличилась до 1,4 тысячи "квадратов".

В горящем пансионате расположен действующий штаб волонтеров, которые занимаются ликвидацией последствий разлива мазута, заявила представитель администрации города на месте Инела Белых.