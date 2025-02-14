Здания пансионата загорелись в Анапе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Здания пансионата загорелись в станице Благовещенской в Анапе. Площадь пожара составляет тысячу квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По информации ведомства, огнем охвачены корпус проживания и общепит, эвакуированы 26 человек. Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Для ликвидации возгорания задействовали 79 специалистов и 25 единиц техники.

Ранее четыре человека погибли из-за пожара в жилом доме в Перми. По приезде на место возгорания спасатели вынесли из здания с пристройкой двух женщин и двух детей. Погибшими оказались мать с сыном и свекровь с дочерью.

Сначала специалисты локализовали пожар, а затем полностью потушили. На месте также работали дознаватель и психолог МЧС.