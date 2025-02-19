В аэропорту Ульяновска отменены временные ограничения

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из аэропорта Ульяновска отменены в 06:00 по московскому времени. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Кореняко добавил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее этой ночью временные ограничения были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Впоследствии аналогичные меры распространились на аэропорты Ижевска и Кирова.