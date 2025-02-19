19 февраля, 05:11Транспорт
Временные ограничения введены в аэропортах Ижевска и Кирова
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения 19 февраля в 04:30 по московскому времени были введены в аэропортах Ижевска и Кирова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Ранее этой ночью аналогичные ограничения были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска.
До этого, утром 15 февраля, также были ограничены прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги и Саратова.