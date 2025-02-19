Временные ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска

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Временные ограничения в ночь на 19 февраля введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Он добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Утром 15 февраля временные ограничения для обеспечения безопасности вводились в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги и Саратова.

11 февраля по той же причине свою деятельность приостановил аэропорт в Кирове. Аналогичные ограничения вводились в авиагаванях Казани, Саратова и Ульяновска.