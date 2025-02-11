Ограничения на полеты введены в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска

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Временные ограничения введены в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Принятые меры связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС).

Ранее аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил прием и отправку рейсов после временных ограничений. Они вводились 9 февраля с 06:55 до 08:15 по московскому времени в целях обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, аналогичные меры были введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Позже их сняли.