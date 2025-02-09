Временные ограничения введены на работу аэропорта Нижний Новгород

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Росавиации, передает ТАСС.

"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 04:40 мск введены также в аэропорту Нижний Новгород", – указано в сообщении.

Ранее этой ночью временные ограничения были введены на работу аэропорта Волгограда. В Росавиации подчеркнули, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.