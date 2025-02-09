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Временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 00:32 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград", – указано в сообщении.

В Росавиации подчеркнули, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы, а экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Ранее, 7 февраля стало известно об аналогичных ограничениях в аэропорту Мурманска. Они действовали с 18:38. Воздушная гавань временно прекратила принимать и отправлять самолеты. Меры принимались в целях безопасности, объяснил Кореняко.

До этого временные ограничения вводились в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы.

