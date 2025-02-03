Ограничения на полеты введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы

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Ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов временно введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Экипажи самолетов, диспетчеры и службы аэропортов принимают все меры для обеспечения безопасности полетов, отметил он.

Ранее аналогичные меры вводились в аэропортах Саратова, Астрахани, Казани и Нижнекамска. Позднее ограничения на прием и вылет самолетов отменялись в воздушных гаванях Саратова, Астрахани, Казани и Нижнекамска.

Кроме того, в ночь на 3 февраля, в аэропорту Волгограда также были введены и позднее сняты ограничения на полеты самолетов.

