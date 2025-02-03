Ограничения на полеты в аэропорту Саратова сняты

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Временные ограничения на прием и вылет воздушных судов сняли в аэропорту Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничительные меры сняли в 05:00 по московскому времени. Кореняко напомнил, что они были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Помимо саратовского аэропорта, такие же ограничения ввели этой ночью в воздушных гаванях Астрахани, Казани, Нижнекамска и Ульяновска. На момент публикации они продолжают действовать в этих городах.

Украинские беспилотники пытались атаковать Астраханскую область в ночь на 3 февраля. Под атаку БПЛА попали различные объекты на территории региона, в том числе топливно-энергетического комплекса. При падении одного из дронов началось возгорание.