00:45Транспорт
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Волгограда
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Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что ограничения были сняты 2 февраля, в 23:52 по московскому времени. Информация о возможных посадках самолетов на запасные аэродромы в период действия ограничений не приводится.
Временные ограничения вводились в работу волгоградского аэропорта в целях обезопасить полеты гражданских судов вечером 2 февраля. Сотрудники авиационных подразделений, диспетчеры и работники аэропорта делали все возможное, чтобы гарантировать безопасность полетов.
Аналогичные меры безопасности также были введены за день до этого в аэропорту Ульяновска. Спустя примерно три часа ограничения отменили.