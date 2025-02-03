Ограничения на полеты сняты в аэропорту Волгограда

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Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что ограничения были сняты 2 февраля, в 23:52 по московскому времени. Информация о возможных посадках самолетов на запасные аэродромы в период действия ограничений не приводится.

Временные ограничения вводились в работу волгоградского аэропорта в целях обезопасить полеты гражданских судов вечером 2 февраля. Сотрудники авиационных подразделений, диспетчеры и работники аэропорта делали все возможное, чтобы гарантировать безопасность полетов.

Аналогичные меры безопасности также были введены за день до этого в аэропорту Ульяновска. Спустя примерно три часа ограничения отменили.