Ограничения сняты в аэропорту Ульяновска

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они перестали действовать в 08:30 по московскому времени. Целью введения данный ограничений было обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее ограничения вводились в аэропорту Мурманска. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы. Позднее ограничения были сняты.

Также ночью аналогичные ограничения вводились в аэропорту Казани на фоне объявления в Татарстане угрозы атаки беспилотников.

Спустя некоторое время ограничения сняли. За время их действия на запасных аэродромах совершили посадку три самолета, которые направлялись в столицу Татарстана.

