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Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Мурманска, написал представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период их действия на запасной аэродром был перенаправлен один борт, совершавший рейс в Мурманск.

Временные ограничения ввели на работу мурманской воздушной гавани утром 29 января. Аэропорт не принимал и не отправлял авиарейсы.

Также ночью аналогичное решение приняли в аэропорту Пулково. Ограничения сняли в 04:32 по московскому времени. Информации о возможных посадках самолетов на запасных аэродромах нет.