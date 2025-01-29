Ограничения на полеты сняты в аэропорту Казани

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, в период действия ограничений на запасных аэродромах совершили посадку три самолета, которые направлялись в столицу Татарстана.

Временные ограничения вводились на работу казанского аэропорта для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов в ночь на 29 января. Меры были приняты на фоне объявления в Татарстане режима опасности атаки БПЛА.

Этой ночью прилеты вражеских беспилотников уже были зафиксированы в Тверской, Смоленской, Нижегородской и Брянской областях. Предварительно, во всех случаях обошлось без пострадавших.