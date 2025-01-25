Жительница Горловки пострадала при обстреле ВСУ

Фото: телеграм-канал DMG 132 бригада "Беркут"

Женщина получила ранение в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ. Глава местной администрации Иван Приходько сообщил о происшествии в телеграм-канале.

Через некоторое время число пострадавших выросло до двух, отметил мэр.

До этого Вооруженные силы Украины подвергли Горловку обстрелу 20 января, в результате чего один из снарядов разорвался в 50 метрах от городской больницы № 2. Из-за атаки восемь человек, среди которых семь женщин и один мужчина, были ранены. Кроме того, выбиты стекла в 28 окнах хирургического корпуса и нанесен урон вентиляционному коробу в рентген-кабинете.

