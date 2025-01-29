Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани

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Временные ограничения ввели на работу казанского аэропорта для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

На территории Татарстана продолжает действовать режим опасности атаки беспилотников. Аналогичная угроза также была объявлена в Самарской области.

Этой ночью атаке БПЛА подверглись гражданские объекты в нескольких районах Смоленской области. Один из дронов, предварительно, был сбит при попытке атаковать объект ядерной энергетики.