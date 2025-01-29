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Временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов, говорится в публикации.

В ночь на 29 января ограничения вводились в аэропорту Пулково. Сняли их в 04:32 по московскому времени. Информация о возможных посадках бортов на запасных аэродромах не приводилась.

Аналогичные ограничения вводили в аэропорту Казани из-за объявления в Татарстане угрозы атаки БПЛА. Спустя время ограничения сняли. За время их действия на запасных аэродромах сели три самолета, которые направлялись в столицу республики.