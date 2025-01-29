Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в Пулково

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в санкт-петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения сняли в 04:32 по московскому времени. Информация о возможных посадках самолетов на запасных аэродромах в период действия ограничений не приводится.

Временные ограничения на полеты вводили в Пулково в ночь на 29 января. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы.

Аналогичные меры безопасности также вводились этой ночью в аэропорту Казани, после того, как в Татарстане объявили опасность атаки беспилотников. Позже ограничения также сняли.