Ограничения на полеты введены в аэропорту Пулково

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Временные ограничения ввели на работу санкт-петербургского аэропорта Пулково. Воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – написал Кореняко.

Ранее ночью аналогичные ограничения также вводились в аэропорту Казани на фоне объявления в Татарстане угрозы атаки беспилотников.

Спустя некоторое время ограничения сняли. За время их действия на запасных аэродромах совершили посадку три самолета, которые направлялись в столицу Татарстана.