01 февраля, 06:55Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Ульяновска
Фото: 123RF/serjio74
В аэропорту Ульяновска введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня утром введены в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)", – написал Кореняко.
Уточняется, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Ранее ограничения вводились в аэропорту Мурманска. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы. Позднее ограничения были сняты.
Также ночью аналогичные ограничения также вводились в аэропорту Казани на фоне объявления в Татарстане угрозы атаки беспилотников.
Спустя некоторое время ограничения сняли. За время их действия на запасных аэродромах совершили посадку три самолета, которые направлялись в столицу Татарстана.