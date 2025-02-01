Временные ограничения введены в аэропорту Ульяновска

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В аэропорту Ульяновска введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня утром введены в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)", – написал Кореняко.

Уточняется, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения вводились в аэропорту Мурманска. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы. Позднее ограничения были сняты.

Также ночью аналогичные ограничения также вводились в аэропорту Казани на фоне объявления в Татарстане угрозы атаки беспилотников.

Спустя некоторое время ограничения сняли. За время их действия на запасных аэродромах совершили посадку три самолета, которые направлялись в столицу Татарстана.