Ограничения сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения были сняты в 07:00 по московскому времени. В период их действия на запасной аэродром был перенаправлен один самолет, летевший в Казань.

Прошедшей ночью временные ограничения на полеты вводились в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова, Ульяновска, а также в аэропорту Волгограда. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Позже авиагавани Саратова, Астрахани и Волгограда вновь стали открыты. Таким образом, на момент публикации введенные ночью ограничения продолжают действовать лишь в аэропорту Ульяновска.