Повторные ограничения сняты в аэропорту Волгограда

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Временные ограничения вводились в этом аэропорту повторно в ночь на 3 февраля. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Первые ограничения на работу волгоградского аэропорта были введены вечером 2 февраля. Они действовали в течение примерно двух часов.

Кроме того, прошедшей ночью временно оказались закрыты для полетов авиагавани Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска. Спустя некоторое время аэропорт Саратова продолжил свою работу.