03 февраля, 06:13Транспорт
Повторные ограничения сняты в аэропорту Волгограда
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Временные ограничения вводились в этом аэропорту повторно в ночь на 3 февраля. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Первые ограничения на работу волгоградского аэропорта были введены вечером 2 февраля. Они действовали в течение примерно двух часов.
Кроме того, прошедшей ночью временно оказались закрыты для полетов авиагавани Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска. Спустя некоторое время аэропорт Саратова продолжил свою работу.