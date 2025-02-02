Движение по Крымскому мосту возобновлено через час после приостановки

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Движение по Крымскому мосту возобновлено спустя час после приостановки, уточняется в телеграм-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на переправе.

Транспорт перестали пропускать по мосту в 12 часов по московскому времени, причины закрытия не назывались.

Ранее на Крымском мосту скопились 1 190 машин. Со стороны Тамани стояли 610 автомобилей, а с Керчи – 580. При этом на некоторое время движение полностью перекрывалось. О причинах ограничений информация не поступала.