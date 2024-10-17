17 октября, 17:57Транспорт
На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Крымский мост временно закрыли для транспорта, передает телеграм-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на переправе.
При этом причины перекрытия движения автотранспорта не раскрываются. Находящихся сейчас на мосту и в зоне досмотра призвали "сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".
Крымский мост не первый раз закрывают для проезда в целях безопасности проезжающих. Так, 23 июля движение автомобилей по мосту было также временно остановлено, похожая ситуация возникла и в ночь на 5 июля.
Кроме того, 6 августа в Крыму на два часа приостановили железнодорожное сообщение. По техническим причинам движения не было на перегоне Симферополь – Джанкой.
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