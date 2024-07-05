Движение временно перекрывали на Крымском мосту

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто в ночь на 5 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Находящихся на мосту и около него водителей призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Спустя примерно полчаса мост вновь открыли для движения автомобилей.

Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности проезжающих. Так, ранее движение на мосту уже приостанавливали в ночь на 3 июля. Через некоторое время движение было восстановлено.

В Госдуме отмечали, что после предыдущих атак на Крымский мост российские военнослужащие сделали выводы и обороняют объект куда лучше, чем раньше.