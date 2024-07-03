Движение автомобилей временно перекрыто на Крымском мосту

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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

1 июля общее количество машин в очереди к досмотровому пункту на Крымском мосту с обеих сторон превысило тысячу, при этом со стороны Кубани их было в 5,5 раза больше.

Время ожидания в очереди со стороны Тамани составляло около трех часов. При этом сообщений о перекрытии движения на мосту в ночь на 1 июля не поступало.

