03 июля, 05:23Транспорт
Движение по Крымскому мосту восстановлено
Фото: 123RF/hennessfotographer
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.
Таким образом, по мосту нельзя было проехать чуть больше часа.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности проезжающих. К примеру, ранее движение на мосту уже перекрывали вечером 18 июня. Однако спустя примерно полчаса движение было восстановлено.
Вместе с тем в Киеве заявляли, что Крымский мост больше не имеет огромной значимости для украинских военных, поскольку его уничтожение даст уже не тот эффект.