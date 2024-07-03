Движение по Крымскому мосту восстановлено

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Таким образом, по мосту нельзя было проехать чуть больше часа.

Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности проезжающих. К примеру, ранее движение на мосту уже перекрывали вечером 18 июня. Однако спустя примерно полчаса движение было восстановлено.

Вместе с тем в Киеве заявляли, что Крымский мост больше не имеет огромной значимости для украинских военных, поскольку его уничтожение даст уже не тот эффект.

