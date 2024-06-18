Движение автомобилей восстановили на Крымском мосту

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Движение для автомобилей возобновили на Крымском мосту, сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Таким образом, движение на мосту было перекрыто около 17 минут. О причинах перекрытия не сообщается.

Ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон разрешил Вооруженным силам Украины использовать британское оружие для атак по Крыму.

До этого СМИ со ссылкой на выводы взрывотехнической экспертизы сообщали, что для подрыва Крымского моста в октябре 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) использовала самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила.