06 августа, 18:13Транспорт
Железнодорожное сообщение в Крыму приостановлено на два часа
Фото: 123RF/humannet
Железнодорожное сообщение в Крыму приостановили на два часа, сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем телеграм-канале.
По его словам, по техническим причинам движения сейчас нет на перегоне Симферополь – Джанкой.
Ранее движение автомобилей по Крымскому мосту было временно остановлено. Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей призывали сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Позже движение по мосту было возобновлено.
Вместе с тем 21 июля перед Крымским мостом со стороны Тамани на Кубани возникла очередь из 570 автомобилей. Время ожидания возможности пересечь мост в тот момент составляло около двух часов.