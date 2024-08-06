Железнодорожное сообщение в Крыму приостановлено на два часа

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Железнодорожное сообщение в Крыму приостановили на два часа, сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем телеграм-канале.

По его словам, по техническим причинам движения сейчас нет на перегоне Симферополь – Джанкой.

Ранее движение автомобилей по Крымскому мосту было временно остановлено. Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей призывали сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Позже движение по мосту было возобновлено.

Вместе с тем 21 июля перед Крымским мостом со стороны Тамани на Кубани возникла очередь из 570 автомобилей. Время ожидания возможности пересечь мост в тот момент составляло около двух часов.