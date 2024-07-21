Более 500 автомобилей ждут очереди на Крымском мосту

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По меньшей мере 570 автомобилей ожидают очереди, чтобы пересечь Крымский мост со стороны Тамани на Кубани, сообщил оперативный телеграм-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Эти данные были зафиксированы в 10:00 по московскому времени. На тот момент время ожидания для водителей составляло около двух часов.

При этом со стороны Керчи очередь перед пунктом досмотра не возникла.

Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности проезжающих. Так, в прошлый раз движение по нему было временно приостановлено в ночь на 5 июля. Спустя примерно полчаса его вновь открыли для автомобилей.