Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Движение автомобилей по Крымскому мосту было временно остановлено, сообщает оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту в своем телеграм-канале.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей призывали сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В настоящее время движение по мосту возобновлено.

Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности проезжающих. Так, в прошлый раз движение по нему было временно приостановлено в ночь на 5 июля. Спустя примерно полчаса его вновь открыли для автомобилей.

Вместе с тем 21 июля перед Крымским мостом со стороны Тамани на Кубани возникла очередь из 570 автомобилей. Время ожидания возможности пересечь мост в тот момент составляло около двух часов.