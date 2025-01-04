Более тысячи автомобилей скопились в очередях к Крымскому мосту

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1 190 автомобилей скопились в очередях к Крымскому мосту, сообщается в телеграм-канале инфоцентра по ситуации на автоподходах к мосту.

Со стороны Тамани своей очереди ждут 610 транспортных средств, а с Керчи – 580. Ожидание в может составить около 2 часов.

Затруднения на пунктах досмотра начались примерно в 12 часов 4 января, а с 13:20 по 14:20 движение полностью перекрывалось, граждан призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины не называются.

Ранее, 1 января, движение автотранспорта на мосту уже перекрывалось. Причины произошедшего тогда также не раскрывались.

