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Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщил телеграм-канал информационного центра о ситуации на подходах к мосту.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – предупредил канал.

В начале декабря прошлого года мост вновь закрыли для движения. Транспорт перестали пропускать на несколько минут. Причины закрытия не назывались.

Также это происходило в октябре. Тогда находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины перекрытия не раскрывались.