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Движение по Крымскому мосту возобновлено после временного перекрытия движения, уточняется в телеграм-канале информационного центра о ситуации на подходах к мосту.

Транспорт перестали пропускать по мосту в 14 часов по московскому времени, однако уже спустя пару минут отмечалось, что движение вновь открыли. В итоге к 15 часам затруднений в движении при подъезде к досмотровым пунктам не было. Причины закрытия не назывались.

Сооружение уже не первый раз временно закрывают для движения. Так, это произошло 17 октября. Тогда находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины перекрытия не раскрывались.

